Камила Валиева рассказала, чему её научила популярность

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала ответила на вопросы, касающиеся публичной жизни.
— Ты ощущаешь себя звездой?
— Нет, потому что до звезды мне ещё очень далеко.
— Чему тебя научила популярность?
— Что нужно быть скромнее и вежливее с людьми. Как-то так. Мне так, наверное, удобнее, не знаю почему, так я внутренне ощущаю себя спокойнее, безопаснее, когда немного скрываюсь.
— Ты переживаешь, когда выкладываешь что-то в «Инстаграме»?
— Да, очень, потому что не знаю, как люди отреагируют, понравится ли им или не понравится, может, вообще мне не нравится эта фотография, зачем я это вообще выкладываю? Какие-то такие странные мысли, потом думаю: так, стоп, это же пост в «Инстаграме», всё нормально, спокойно.
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