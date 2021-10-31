Стало известно, что Евгений Семененко выступал с травмой на этапе Гран-при в Канаде

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, прокомментировала выступление подопечного на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Семененко завоевал бронзу, выиграл соревнования американец Нэйтан Чен, вторым стал ещё один представитель США Джейсон Браун.
«Я очень рада за Женю, это его первый старт на Гран-при, и он не растерялся в этой обстановке, где рядом и Чен, и Браун, и Мессинг — он тоже фигурист с именем, и наши все сильные ребята. Женя проявил характер, собранность и силу воли. Но над катанием надо ещё работать, были недочёты в обеих программах. Но бороться – его сильная черта.
Он получил такую травму: прыгал четверной флип на одной из первых тренировок. В программе у него не стоит прыжок, но он постоянно тренирует и лутц, и флип, которые получались с выездом, иначе бы он не стал его тренировать в Канаде. Так вот, он очень сильно упал с флипа, ушибся ребром, которое сильно болело. Тем не менее, сумел выступить. Учитывая, что они находятся в «пузыре», то снимок ему там вряд ли сделают, а дома уже выявим специфику его травмы. Возможно, у него просто ушиб», — цитирует Мишину «РИА Новости Спорт».
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