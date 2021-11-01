Камила Валиева показала фото с Тутберидзе и Глейхенгаузом после победы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая этап Гран-при в Канаде, опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка стоит рядом с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с днём тренера! Спасибо вам большое!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/kamilavalieva26/

На этапе Гран-при в Канаде Камила Валиева побила два мировых рекорда, заработав 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по итогам двух прокатов. Результат Алёны Косторной, другой ученицы Тутберидзе, составил 214,54 балла. Она уступила ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой.

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