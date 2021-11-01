Константинова: не понимаю такого разрыва между Косторной и остальными россиянками

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде. Косторная с результатом 214,54 балла заняла третье место, уступив Камиле Валиевой (265,08 балла) и Елизавете Туктамышевой (232,88 балла).
Перед турниром Косторной поменяли обе программы.
«Если человеку не нравятся программы и тренер видит, что спортсмен не может полностью раскрыться в ней, — это абсолютно нормальная ситуация. Алёна правильно сказала, что если фигурист может собирать элементы, то сделает это в любой программе. На мой взгляд, смена произвольной на сто процентов оправдана. Отметила для себя, что снова вижу ту атмосферу, когда Алёна катается и ты замираешь. Спокойная атмосфера, ты не волнуешься за неё. Программа классная, мне нравится. Я не фанатка песен Билли Айлиш на соревновательном льду, но постановка Чок/Бэйтс — просто бомба. Не знала, какая будет компоновка музыки, но меня удивило, как зашла спокойная линия.
Короткая лучше, чем прошлая. Но Косторная была очень зажата и контролировала каждое движение. Ей нужно время, чтобы раскрыться. Алёна пока не вернула свою уверенность. Хочется пожелать, чтобы она не спешила и не нервничала, а расслабилась и доверилась тренерам. Я не понимаю такого разрыва между Косторной и остальными россиянками, но ей поставили компоненты ниже оправданно», — цитирует Константинову Sport24.
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