Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе и её штабу после победы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая этап Гран-при в Канаде, опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка стоит рядом с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

В своём посте Валиева поблагодарила Тутберидзе и её штаб.

«Как же я рада! Спасибо тренерскому составу: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу (Дудакову. — Прим. «Чемпионата») и всем, кто был рядом! Это наш общий успех! Работаем дальше», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.

На этапе Гран-при в Канаде Камила Валиева побила два мировых рекорда, заработав 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по итогам двух прокатов. Результат Алёны Косторной, другой ученицы Тутберидзе, составил 214,54 балла. Она уступила ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой.

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