«В предвкушении 10-часового полёта». Туктамышева показала фото с Игнатовым и Семененко

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка сидит в самолёте рядом с российскими фигуристами Макаром Игнатовым и Евгением Семененко, все они вылетели из Ванкувера (Канада), где на минувшей неделе состоялся очередной этап серии Гран-при.
«В предвкушении 10-часового полёта», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
Напомним, Елизавета Туктамышева заняла второе место на Гран-при Канады, проиграв Камиле Валиевой, побившей два мировых рекорда, и опередив Алёну Косторную. Семененко и Игнатов стали третьим и четвёртым соответственно, уступив Нэйтану Чену и Джейсону Брауну (оба — США).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 ноября 2021
-
07:40
-
07:17
-
06:40
-
05:24
- 1 ноября 2021
-
23:09
-
22:53
-
21:21
-
18:48
-
17:31
-
15:20
-
14:07
-
13:30
-
13:08
-
12:08
-
12:01
-
11:39
-
11:34
-
11:34
-
11:21
-
11:16
-
11:06
-
11:06
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:25
-
08:02
-
07:55
-
07:47
-
07:42
-
07:37
-
07:30
-
01:10
-
01:01
-
00:02