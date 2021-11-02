«В предвкушении 10-часового полёта». Туктамышева показала фото с Игнатовым и Семененко

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка сидит в самолёте рядом с российскими фигуристами Макаром Игнатовым и Евгением Семененко, все они вылетели из Ванкувера (Канада), где на минувшей неделе состоялся очередной этап серии Гран-при.

«В предвкушении 10-часового полёта», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Напомним, Елизавета Туктамышева заняла второе место на Гран-при Канады, проиграв Камиле Валиевой, побившей два мировых рекорда, и опередив Алёну Косторную. Семененко и Игнатов стали третьим и четвёртым соответственно, уступив Нэйтану Чену и Джейсону Брауну (оба — США).

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