«Не понимаю, почему так предвзято!» Навка заявила, что её семилетнюю дочь засудили

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка возмутилась причиной, по которой её семилетней дочери Надежде снизили оценку за артистизм на детских соревнованиях. Отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Думала, стоит или нет, но в итоге поняла, что хочу поделиться! Это видео с соревнований, где Надюша заняла третье место. Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы всё ничего… Это соревнования, жизнь и т.д., всё бывает, нет предела совершенству, скажете вы, и я, конечно, соглашусь… Но!!! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу!!!

На секундочку, платье это — маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика! Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow… Но, как объяснить ребёнку, за что ей снизили баллы??? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравились платье и музыка?!

Тренерский состав в шоке, хотят всё поменять… А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение!!! Мой ребёнок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берёт пример с олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей???

P. S. Никогда не страдала синдромом #яжмать, но тут просто какой-то сюр… Даже с учётом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот судейский ответ не укладывается в моей голове!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».