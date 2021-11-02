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«Не понимаю, почему так предвзято!» Навка заявила, что её семилетнюю дочь засудили

«Не понимаю, почему так предвзято!» Навка заявила, что её семилетнюю дочь засудили
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка возмутилась причиной, по которой её семилетней дочери Надежде снизили оценку за артистизм на детских соревнованиях. Отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Думала, стоит или нет, но в итоге поняла, что хочу поделиться! Это видео с соревнований, где Надюша заняла третье место. Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы всё ничего… Это соревнования, жизнь и т.д., всё бывает, нет предела совершенству, скажете вы, и я, конечно, соглашусь… Но!!! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» — поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу!!!

На секундочку, платье это — маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика! Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow… Но, как объяснить ребёнку, за что ей снизили баллы??? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравились платье и музыка?!

Тренерский состав в шоке, хотят всё поменять… А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение!!! Мой ребёнок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берёт пример с олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей???

P. S. Никогда не страдала синдромом #яжмать, но тут просто какой-то сюр… Даже с учётом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот судейский ответ не укладывается в моей голове!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

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