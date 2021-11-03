Джонатан Гурейро прокомментировал снятие с Гран-при Франции и обратился к болельщикам

Российский фигурист Джонатан Гурейро, который выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски, прокомментировал снятие с этапа Гран-при во Франции. Гурейро попросил болельщиков поддержать Загорски, которая чуть более недели назад была выписана из инфекционной больницы.

«К большому сожалению, мы были вынуждены сняться со второго этапа Гран-при. Сложно осознавать, что из-за пропуска этапа мы не сможем в этот раз порадовать зрителей и судей нашими программами, а они нам очень нравятся. Но мы не расстраиваемся и смотрим вперёд.

Я, в свою очередь, стараюсь тренироваться, насколько это возможно, чтобы с Тиффани максимально быстро вернуться к соревнованиям и радовать вас, дорогие зрители. И сейчас Тиффани очень важна наша поддержка. Она большая молодец. Все трудности мы сумеем преодолеть», — написал Гурейро в своём «инстаграме».

Гран-при Франции пройдёт в Гренобле с 19 по 20 ноября.

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