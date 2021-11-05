Японская фигуристка Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Об этом сообщает издание Hochi.news, ссылаясь на Федерацию конькобежного спорта Японии. Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.

Сообщается, что Кихира не до конца восстановилась после травмы лодыжки, которую она получила ещё в июле. Ранее фигуристка отказалась от участия на этапе Гран-при в Канаде, который прошёл в конце октября. Ожидается, что Кихира вернётся на лёд на турнире в Сайтаме (Япония), который пройдёт в конце декабря. Это будут отборочные соревнования на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

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