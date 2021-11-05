Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Японии

Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Японии
Комментарии

Японская фигуристка Рика Кихира снялась с этапа Гран-при в Японии из-за травмы. Об этом сообщает издание Hochi.news, ссылаясь на Федерацию конькобежного спорта Японии. Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.

Сообщается, что Кихира не до конца восстановилась после травмы лодыжки, которую она получила ещё в июле. Ранее фигуристка отказалась от участия на этапе Гран-при в Канаде, который прошёл в конце октября. Ожидается, что Кихира вернётся на лёд на турнире в Сайтаме (Япония), который пройдёт в конце декабря. Это будут отборочные соревнования на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021