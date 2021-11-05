Алексей Ягудин высказался о борьбе Щербаковой и Хромых на Гран-при Италии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от этапа Гран-при в Турине (Италия), который состоится в ближайшие выходные. В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, заявившая один четверной прыжок в произвольной программе, Майя Хромых (два: один в каскаде, второй сольно) и Софья Самодурова.

«Имея на бумаге несколько четверных, не факт, что ты их выполнишь. Всё будет зависеть от того, насколько ты владеешь психикой, чтобы всё это сделать. Всё непредсказуемо, ты можешь быть сильнее на тренировках, а потом выйти и проиграть. Лёд скользкий, и только итоговый результат расставит всех на свои места, но мы верим в то, что наши девочки обязательно со всем справятся.

Сейчас мы говорим с вами об этапе чемпионской серии Гран-при, но в этот сезон все наши мысли только об Олимпиаде. И даже если сейчас у фаворитов случится осечка, она на данном этапе никак не повлияет на возможный расклад в Пекине», — приводит слова Ягудина ТАСС.

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