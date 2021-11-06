Вайцеховская оценила критику Ягудина в адрес Коляды после проката на Гран-при в Италии

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о критике Алексея Ягудина в адрес российского мужского катания, в частности, Михаила Коляды.
«Почти после каждой трансляции фигурки в обсуждениях звучит вопрос: должен ли комментатор быть беспристрастным? И может ли он не быть беспристрастным, если он олимпийский чемпион или выдающийся тренер?
Понятное дело, достаётся всем — и Максу Транькову, и Лёше Ягудину, и Тарасовой, но я вот о чём хотела, собственно: почему-то никто не говорит о том, что если комментатор – олимпийский чемпион, надо быть полным идиотом, чтобы не попытаться услышать в его словах то, что он пытается донести. Потому что тот же Ягудин может быть совершенно разным и глубоко несимпатичным в том числе, но он досконально знает, как выигрываются ОИ. И как проигрываются знает (привет, Нагано!).
Когда человек, который это знает, говорит о том, что кататься так, как катался Миша Коляда в короткой программе, совершенно недопустимо, не нужно искать двойной смысл и рассуждать на тему, что Ягудин не любит Коляду, Мишина или плохо воспитан. Эти слова означают ровно то, что было произнесено: кататься так, если ты на что-то претендуешь, тем более в олимпийском сезоне, недопустимо в принципе. Да, ты можешь ошибиться. Но должен при этом отдавать отчёт хотя бы самому себе, что это не просто не совсем удавшийся прокат, а прокат позорный и недопустимый. Потому что любая ошибка в короткой программе — это не отдельно взятая ошибка, а запоротая короткая программа. Вся целиком. Это значит, что ты не в состоянии выбрать наиболее стабильные прыжки и показать, что умеешь их делать. А значит, ты просто несостоятелен, как профессионал. И к Коляде это относится, и к Алиеву, и ко всем остальным.
И если этого наши мальчики не поймут сейчас, то их послеспортивным уделом будет кататься у Авербуха на подтанцовке. Потому что в сольных партиях там даже в 50 лет Ягудин будет предпочтительнее», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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