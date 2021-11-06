Российские фигуристы громко провалились на Гран-при. У Ягудина кончилось терпение

Все три наших парня упали в короткой программе в Турине. Похоже, разговоры о возрождении мужского катания в России сильно преувеличены.

Надежды на возрождение российского мужского одиночного катания рушатся на глазах. Лидеры сборной никак не могут набрать форму и продолжают сыпаться на каждом старте. Ни Михаилу Коляде, ни Дмитрию Алиеву, ни Петру Гуменнику не удалось показать качественное катание в короткой программе на этапе Гран-при в Италии.

Смотреть на мучения российских фигуристов по-настоящему больно.

Немудрено, что даже у Алексея Ягудина терпение кончилось.

Ягудин набросился на Коляду после падения

Лучший фигурист России прошлого сезона Михаил Коляда был первым участником мужских соревнований, способным на по-настоящему высокий результат. Ученик Алексея Мишина органично смотрелся в классическом «Щелкунчике» от Ильи Авербуха. По сравнению с турниром в Финляндии Миша стал лучше чувствовать музыку и окончательно вжился в новый образ. Красивые линии, стремительные вращения и экспрессивная дорожка шагов — всё, как умеет Коляда.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Казалось бы, исключив метания с постановками в олимпийском сезоне, фигурист получил возможность накатать новый усложнённый контент, однако прежние проблемы вернулись, словно никуда и не исчезали. Миша чисто исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, но затем упал с сольного четверного тулупа. Заметно пошатнуло его и на тройном акселе. Очень недоволен остался его прокатом олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментировавший соревнования. Специалист резко раскритиковал Коляду в эфире Первого канала.

«Ну вот знакомьтесь, это наше российское мужское одиночное катание. Очень обидно за Мишу, за труд Алексея Николаевича Мишина. Включил Коляду, как обычно. А ведь он такой талантливый фигурист, настолько органично смотрится в любой программе. Это минус наших топ-спортсменов. Я уже не знаю, что с ним нужно делать, чтобы были чистые прокаты», — негодовал Ягудин.

За короткую программу Миша набрал хорошие баллы, но только благодаря высокой оценке за компоненты: 92,30 балла — его результат.

Гуменник продолжил печальную тенденцию в Италии

Следующим на лёд вышел один из лучших российских фигуристов прошлого сезона Пётр Гуменник. На старте сезона ученик Вероники Дайнеко выглядел не слишком уверенно — на контрольных прокатах фигурист допустил четыре болезненных падения.

В Турине у Пети тоже мало что получается. После чистого каскада 4+3 он сорвал последующие прыжки. Стоит сделать скидку на то, что Гуменник пошёл на усиление технического набора и вместо каскада лутц-риттбергер исполнил второй четверной прыжок. Тем не менее очень жаль, что пока форма не позволяет фигуристу откатать свою программу чисто. Артистически Гуменник заметно прибавил: экспериментальная постановка под композицию Тома Уокера Leave a light on смотрелась стильно и свежо, но из-за многочисленных ошибок арбитры оценили его прокат всего в 76,81 балла.

«Сплошное расстройство», — лаконично прокомментировал его выступление Александр Гришин, пока Алексей Ягудин продолжал возмущаться уровнем мужского одиночного катания в России.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Неплохо проявил себя Денис Васильев, представляющий Латвию. Фигурист не владеет четверными прыжками, но компенсирует это второй оценкой. Правда, в этот раз спортсмен совершил несвойственную себе ошибку на непрыжковом элементе, за что получил штрафной балл. Всего он набрал 85,09 балла. Порадовал прокатом кореец Джун Хван Ча, блестяще справившийся с контентом из четверного сальхова, каскада лутц-риттбергер и тройного акселя. Однако перевес над Михаилом Колядой оказался ничтожно мал — всего 0,26 балла.

Удивил китаец Цзинь Боян: обычно не отличающийся стабильностью спортсмен продемонстрировал выдающееся катание. Все элементы, включая каскад из четверного лутца и тройного тулупа, он выполнил на хорошие плюсы. За свою программу он набрал 97,89 балла.

Алиев завершил разгром российских фигуристов

А вот чемпион Европы — 2020 из России откровенно разочаровал и довершил провал российских фигуристов на Гран-при в Италии. Начало сезона у Дмитрия Алиева проходило непросто: последствия старых травм и проблемы с психологией не давали спортсмену показать всё, на что он способен. Ученик Евгения Рукавицына признавался, что работает со специалистами для того, чтобы правильно настроиться на важные старты и набрать оптимальную форму.

За Диму было откровенно тревожно, и не беспочвенно. Трогательная программа Pilgrims on a Long Journey рассыпалась на глазах. В начале фигурист сорвал четверной лутц, оставшись без старшего каскада. Чтобы сохранить элемент, Алиев исполнил комбинацию из двух тройных тулупов — не тот уровень, который мы привыкли видеть от чемпиона Европы. Финальный аксель вышел только в 2,5 оборота, что, конечно же, повлияло на окончательный результат — только 71,07 балла. Это 10-е промежуточное место.

«Картина не меняется. Это обидно и уже порядком надоело!» — сказал Ягудин после проката.

«Видеть это очень больно», — добавил Гришин.

Не задалось выступление и у фаворита турнира, серебряного призёра чемпионата мира Юмы Кагиямы, который занимает после короткой программы лишь седьмую строчку. Зато неожиданно высоко поднялся Даниэль Грассль, безупречно исполнив все элементы и заработав 95,67 балла.

В соревнованиях мужчин на этапе Гран-при в Италии буквально всё встало с ног на голову. Фавориты уступили аутсайдерам, а российские фигуристы провалились. Немудрено, что даже у Алексея Ягудина кончилось терпение.