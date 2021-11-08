Тутберидзе показала фото с Щербаковой и Хромых, ставшими 1-й и 2-й на Гран-при Италии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимке Тутберидзе стоит рядом со своими ученицами Анной Щербаковой и Майей Хромых, которые на этапе Гран-при в Турине (Италия) завоевали золото и серебро соответственно. Слева стоит хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Гран-при Италии — 2021. Работаем дальше», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

«Великолепны! Девочки молодчины, откатали шикарно. Я, в принципе, была уверена, что произвольная программа расставит всё на свои места. Поздравляю!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

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