Даниил Глейхенгауз показал серию фото со Щербаковой после победы Анны на Гран-при Италии

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках Глейхенгауз изображён с победительницей Гран-при Италии Анной Щербаковой, также на фото присутствуют Тутберидзе и Майя Хромых, другая её ученица.
«Поздравляю Анну Щербакову с золотой медалью и Майю Хромых с серебряной медалью на третьем этапе Гран-при в Италии. Спасибо всем, кто в нас верит и поддерживает! Большое спасибо, Италия», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
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