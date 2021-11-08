Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие Александры Трусовой с Гран-при Японии

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович (Дудаков, тренер по прыжкам. — Прим. «Чемпионата»). Мы на связи, но более конкретно по её ноге я не могу ничего сказать.

Конкретизировать? За это должен отвечать врач, который может дать профессиональную оценку травмы. В последний раз я видел её по видео из Америки, где она здорово выступила и заняла первое место. Это всё, что я могу сейчас сказать про Сашу», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!