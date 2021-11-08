Глейхенгауз: желаю Медведевой выиграть «Ледниковый период», а Загитовой — победить Ягудина

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал занятость двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Алины Загитовой в телешоу «Ледниковый период». Медведева выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным, Загитова является ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.
«Я только вижу фотографии и небольшие кусочки выступлений. Как Жени, так и Алины. Сейчас настолько плотный график с программами, перестановками и показательными номерами, что на это не хватает времени. Жене желаю победы на «Ледниковом периоде». Алина уже выиграла всё, она ведёт шоу, там нельзя выиграть. Ну только разве что у Ягудина (смеётся)», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.
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