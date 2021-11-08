Глейхенгауз прокомментировал ошибку Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поделился мнением об ошибке чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии. Щербакова стала третьей в короткой программе, однако в произвольной стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.

«Чем недоволен? Конечно же, короткой программой, потому что форма Ани на этих соревнованиях уже была лучше, и то, как она потренировалась здесь и в первый день, и в день короткой программы, не предвещало такой ошибки (на каскаде с риттбергером. — Прим. «Чемпионата»), поэтому надо было разобраться. Зная её характер и количество проведённых соревнований более высокого уровня, чем этап Гран-при, понимаю, что вряд ли она перенервничала. Будем разбираться.

Понятное дело, что каскад «лутц-риттбергер» — это отличающийся от любого другого каскада элемент, так как времени на раздумье нет. Когда ты прыгаешь каскад с тулупом или с ойлером и сальховом, ты всегда можешь выровнять себя после приземления и вторым прыжком даже исправить ситуацию. С риттбергером это так не работает. Ты либо сразу его подхватываешь, либо получается такая заминка. Конечно, хотелось бы, чтобы она добавляла тройной тулуп или двойной (в случае неудачного приземления на лутце. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

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