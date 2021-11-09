Итальянский тренер: Коляда прекрасно движется. Но всё же немного медленно

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри поделился мнением о российском фигуристе Михаиле Коляде. На этапе Гран-при в Турине (Италия) Коляда стал вторым, уступив лишь японцу Юме Кагияме.

«У него отличная техническая база, но его прыжки пока не такие плавные и высокие, несмотря на то что он много работал. Довольно статичные прыжки по сравнению с Ченом или другими ребятами, у него есть ещё место для роста.

Надеюсь, он будет демонстрировать свой хороший четверной лутц, а затем, возможно, и скорость. Он прекрасно движется, но всё же немного медленно», — сказал Магри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

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