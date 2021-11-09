«Российская система иногда уничтожает таланты». Опасения тренера европейских фигуристов

Итальянец Даниэль Грассль на домашнем этапе Гран-при сотворил мини-сенсацию и завоевал бронзу. Сразу после старта корреспондент «Чемпионата» пообщалась с тренером талантливого фигуриста Лоренцо Магри.

Итальянский специалист рассказал, как архитектор из региона, где нет фигурного катания, стал одним из сильнейших тренеров Европы, а также признался, что постоянно учится у корифея тренерского цеха из России и других стран.

Кроме того, Магри назвал риски, к которым может привести постоянная смена лидеров в российском женском одиночном катании, и выразил надежду, что наши спортсменки смогут выступать дольше.

«Перед выходом на лёд Грассль лежал в постели с тазиком в обнимку»

— Лоренцо, ваш ученик, Даниэль Грассль, стал всего вторым итальянцем, попавшим на пьедестал этапа Гран-при среди мужчин. Это большой успех для вас, не так ли?

— Мы очень счастливы, что выиграли медаль на этом этапе Гран-при в Италии. Изначально предполагалось, что он будет проходить в Китае, но из-за организационных моментов нам посчастливилось принять этот замечательный турнир в Италии. Выступление Даниэля не было идеальным, но он смог побороть напряжение. Дэни весь день плохо себя чувствовал, возможно, у него было пищевое отравление. За три с половиной часа до выхода на лёд он лежал в постели с тазиком в обнимку: это было непросто.

— Как вам судейство мужского турнира в Турине?

— Очень строго судили уровни. Нужно внимательно посмотреть, потому что это первые соревнования, где он получил такие низкие оценки за вращения и дорожки. Но всё это подготовительные соревнования, ведь главная цель — попасть на Олимпиаду и подойти к Играм в суперформе. Это непрерывный процесс обучения, на каждом турнире мы приобретаем опыт, а потом опускаем голову и работаем.

Приятно, что, несмотря на эти ошибки, мы приблизились к очень громким именам. Думаю, это заставляет Дэни задуматься. У него очень высокий потенциал и у него есть возможность занять хорошее место в Пекине, а затем достичь вершины своей карьеры на следующей Олимпиаде, которая будет в Италии в 2026 году. Это наша глобальная цель. Там мы хотим быть готовы к победе. Это не означает, что мы выиграем, но нужно иметь всё необходимое для этого. Уметь кататься, прыгать по-взрослому. Это наша мечта и цель.

— Расскажите о ваших тренерских планах на этот сезон. Стратегии, если позволите.

— В первую очередь это чемпионат Италии, потом Дани примет участие в Универсиаде в Люцерне. Будем стараться занять там хорошее место, впереди ещё чемпионат Европы. На Олимпийских играх нужно будет тщательно взвесить всё, чтобы максимально эффективно использовать Грассля и Маттео Риццо. Это гонка, в которой нельзя оборачиваться. Нужно добраться до вершины.

— Аппетит приходит во время еды?

— В Италии нет таких традиций фигурного катания, как в России. Вначале я тренировал один, с несколькими коллегами. У нас было мало льда и совсем немного спортсменов. Я вырос как тренер и постепенно окружил себя лучшими специалистами. На заре тренерской карьеры я работал с Алексеем Мишиным, когда он приезжал в Пинзоло. Я всегда ходил на курсы, путешествовал по всему миру и пытался учиться. Занимался катанием на роликах, мечтал быть фигуристом, но не был им, поэтому… Не могу сказать, что считаю себя невежественным, но мне реально нужно учиться, и именно этот посыл стараюсь передать и своим спортсменам. Мы здесь, чтобы учиться, и каждый раз, когда мы начинаем смотреть на результаты, нужно обращать внимание, что делают победители, думать, анализировать и мечтать.

Трудно прийти из ниоткуда и сражаться с такими грандами, как Мишин или Орсер. И для меня огромная честь, что они подходили ко мне и поздравляли с моими маленькими великими достижениями. Для меня одно то, что они признают меня как своего коллегу — величайшее событие в истории. Алексей подарил мне свою брошюру после 80-летия со дня рождения, я передал ему свои наилучшие пожелания на русском языке. Когда он приветствует меня и поздравляет с проделанной работой, я думаю, что моя мечта осуществилась. Я ещё очень молод и для меня он такой же кумир, как Брайан Орсер.

«Прислушиваюсь к советам Тутберидзе и Мишина»

— А как вообще в вас зародилась страсть к фигурному катанию?

— Я родом из Болоньи и в моём регионе Эмилия-Романья хорошо развито катание на роликовых коньках. Но, катаясь на роликах, я всегда мечтал выступать на льду. К сожалению, у меня не было такой возможности. Всегда хотел этим заниматься, смотрел ледовые соревнования и мечтал о них. Потом, когда я вырос, уехал жить в Милан, поступил в университет и начал выходить на лёд. И я продолжаю идти к своей мечте — без обязательной цели победить, но постоянно сотрудничая со всеми, кто может мне помочь улучшить своё мастерство.

Прислушиваюсь к советам Этери, Алексея, Брайана… Я очень уважаю всех этих людей. Когда мы встречаемся с ними на соревнованиях, смотрю, что делают наши коллеги, наши соперники, смотрю YouTube. Фигурное катание — это постоянно развивающийся вид спорта, вы всегда должны быть в курсе всего, что происходит вокруг. Сейчас вся работа в спорте строится иначе, чем раньше. И мы работаем по-другому.

— Какого плана советы вам дают Орсер, Тутберидзе и Мишин?

— Однажды Этери показала мне видео одной из своих девочек — показала то, что у неё не получается, что она могла бы делать лучше. И рассказала, что для этого нужно сделать. Знаете, это такие разговоры между коллегами: «Вот это хороший прыжок, а может быть, правое плечо лучше будет смотреться, если сделать вот так…» Каждый комментарий нужен и важен, ведь совершенству нет предела и нужно быть открытым ко всему новому.

— Недавно вашу академию Young Goose усилила российский тренер Ангелина Туренко. Довольны этим сотрудничеством?

— Я считаю, что мне повезло, потому что мы начали сотрудничество с Ангелиной много лет назад, когда она работала с Анастасией Губановой. Я очень рад работать с Ангелиной бок о бок сейчас, особенно с человеческой точки зрения, ведь работать с русскими и итальянскими семьями — это не одно и то же. Я увидел человека очень внимательного, с желанием расти во всех отношениях, с особенным отношением к спорту, к семье… Она очень открытый человек, и она — носитель той самой победной русской техники.

С того момента, как я начал следить за работой Алексея Мишина, всё идет оттуда. Если в замедленном движении посмотреть прыжки корейца, китайца, японца или русского, то в технике прыжка происходят очень похожие вещи. Ангелина — наше мощное усиление, наша команда — это семья, у нас априори взаимное доверие, даже в неудачах мы находим, как поддержать друг друга, и учимся идти вперёд. Я доволен тем, что мы вместе построили на данный момент.

«В России мало заботятся о том, кто приносит стране медали»

— Что скажете о феномене российских фигуристок? Кто вам больше всего импонирует?

— Я фанат всех девушек. Но я невероятно сильно люблю Елизавету Туктамышеву. Может, технически она не самая лучшая, но то, что она делает на данный момент, просто поражает. Снимаю шляпу, для меня она номер один. Остальные — молодые девушки, иногда им не хватает душевности, но они хорошие и работоспособные. Но не могу сказать, что влюблён в их программы. Я скучаю по Каролине Костнер, которая была здесь на Гран-при, Эшли Вагнер, Мишель Кван, Саше Коэн… Скучаю по харизме женщин, которые постарше. Эти девочки — они ещё неразвиты как женщины, чтобы полностью выражать свои эмоции. Надеюсь, что некоторые из них смогут выступать до того возраста, когда повзрослеют и по-женски смогут это выразить. Надеюсь на это во имя фигурного катания и для болельщиков.

Иначе есть риск для самой России, потому что в такой ситуации теряется множество талантливых спортсменок. Если девушке исполняется 16 лет, а у неё нет контента для попадания на Олимпиаду, то она перестаёт кататься. Это очень сложно. Существует риск, что перестанут появляться кумиры, а ведь именно они побуждают детей кататься на коньках. Спортсмены, которые приобрели опыт, сменили тренера, программу, хореографа, решились на совместную работу с танцором балета, они интереснее публике и у них богаче путь в спорте.

— Но разве в спорте не главное — победа?

— Результат важен, но есть и обратная сторона. Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки.

Очень уважаю Этери и всю её группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки всё ещё выступали, чтобы мы смогли увидеть, чего они добились и куда дошли.

— На этапе в Турине вашего подопечного опередил Михаил Коляда, который сейчас тренируется у Алексея Мишина. Вам уже виден результат их совместной работы?

— У него отличная техническая база, но его прыжки пока не такие плавные и высокие, несмотря на то что он много работал. Довольно статичные прыжки по сравнению с Ченом или другими ребятами, у него есть ещё место для роста. Надеюсь, он будет демонстрировать свой хороший четверной лутц, а затем, возможно, и скорость. Он прекрасно движется, но всё же немного медленно.

— Как вам кажется, почему в России нет такой же конкуренции у мужчин, как у женщин?

— Девочки очень сильны в юности, а мальчики взрослеют позже. Это не критика, но в России фигуристы очень много травмируются из-за того, как их тренируют. С тех пор как я начал работать с Дэни, всегда был спортсмен сильнее его, который затем исчезал, уходил или переходил в пару. Российская система иногда, к сожалению, уничтожает эти таланты.

«После учёбы работал в студии, но соскучился по фигурному катанию»

— На двух последних Олимпиадах Италия занимала четвёртое место в командных соревнованиях. Есть шанс, что в этот раз будет подиум?

— Нам не хватает сильной одиночницы. У нас нет звёздных имён. Раньше были Каролина Костнер и Валентина Маркеи… Теперь у нас есть мужчины. В парах Делла Моника и Гуаризе начинают чувствовать возрастной фактор. Мы будем бороться, но понимаем, что придётся тяжело.

— Как вообще получилось, что вы стали успешным тренером, если в университете изучали архитектуру?

— Быть спортсменом — это как построить дом, это та же идея… Я окружаю себя людьми, которые делают определённые вещи даже лучше, чем я. Когда я переехал в Милан, начал учиться в Политехническом университете, изучал промышленный дизайн. Оплачивал учёбу, работая тренером и проводя шоу на льду. Я перенёс свои навыки с роликовых коньков на лёд, работая девять лет с Франкой Бьянкони, а затем переехал, потому что в Милане было очень сложно работать. Система очень вертикальная, есть главный тренер, ты всегда делаешь одно и то же. Я устал.

За это время закончил учёбу, получил степень магистра в области управления маркетингом, начал работать в студии и соскучился по фигурному катанию. Сказал себе: «Я попробую». Поехал в Больцано, дела пошли хорошо, через некоторое время обнаружил, что у меня есть сильные спортсмены. Я постарался основать академию, такую, какие видел за границей, и так родилась академия Young Goose, где сейчас тренируются Даниэль и малыши… Я тренирую его уже девять лет.

— Кстати, ваша фамилия Магри, что означает «худые», а фамилия Даниэля Грассля звучит почти как «grasso», что означает «толстый». Вы, что называется, нашли друг друга.

— Да, не то слово! Мы и сами над этим всё время смеёмся. Особенно потому, что он намного худее меня (улыбается).