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Майя Хромых рассказала, как Алина Загитова подобрала трёх котят

Майя Хромых рассказала, как Алина Загитова подобрала трёх котят
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Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала, как олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова подобрала трёх котят, которых им подкинули в Новогорске.

«Я с самого детства кошек люблю: у друзей всех котов так тискала, что они при виде меня уже под диван стали убегать. Но у меня и у брата была аллергия, поэтому хорошо понимала, что смысла мне заводить кошечку или кота нет.

Но в Новогорске в последний день сборов нам подкинули трех котят. Алина (Загитова. — Прим. «Чемпионата») их подобрала. Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила её взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка», — приводит слова Хромых ТАСС.

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