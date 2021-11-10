Майя Хромых рассказала, как Алина Загитова подобрала трёх котят

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказала, как олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова подобрала трёх котят, которых им подкинули в Новогорске.
«Я с самого детства кошек люблю: у друзей всех котов так тискала, что они при виде меня уже под диван стали убегать. Но у меня и у брата была аллергия, поэтому хорошо понимала, что смысла мне заводить кошечку или кота нет.
Но в Новогорске в последний день сборов нам подкинули трех котят. Алина (Загитова. — Прим. «Чемпионата») их подобрала. Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила её взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка», — приводит слова Хромых ТАСС.
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