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Елена Вайцеховская прокомментировала слова Даниила Глейхенгауза об Алёне Косторной

Елена Вайцеховская прокомментировала слова Даниила Глейхенгауза об Алёне Косторной
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Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила слова хореографа Даниила Глейхенгауза, сотрудничающего с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Глейхенгауз высказался о фигуристке Алёне Косторной, заявив, что «нам не нужна от неё благодарность». Хореограф намекнул, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется.

«История с Алёной Косторной на самом деле очень показательна. Татьяна Тарасова совершенно правильно заметила, что у Алёны сейчас очень сложный момент: это и пубертат, и пропущенный, по сути, год, после которого не могло не появиться ощущения, что жизнь убегает вперёд, а ты не в состоянии её догнать, и непонимание, что со всем этим делать… Но главная проблема Косторной не в этом. А в том, что Алёна, при всех своих абсолютно объяснимых и абсолютно реальных сложностях, является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжёлых времен для кого бы то ни было.

У тебя тяжёлые времена? На выход! Ну а поскольку подобная фраза звучит жестковато, слишком прямолинейно и чревата последствиями в виде не самых комплиментарных комментариев в интернете, то в ход идут другие. О недостаточности тренировочной работы, например — так, как это вроде бы вполне корректно сформулировал в своём интервью Даниил Глейхенгауз», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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