Евгений Плющенко выступит в ледовом шоу «Ван Гог на льду» в Турине

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что 3 декабря выступит в ледовом шоу Van Gogh On Ice («Ван Гог на льду») в Турине (Италия) вместе с известным скрипачом Эдвином Мартоном, в сотрудничестве с которым создано множество номеров фигуриста.

«От всей души хочу пригласить вас на Palavela Arena в Турине 3 декабря 2021 года. Эта удивительная арена — одно из самых важных мест в моей жизни. Здесь я выиграл свою первую олимпийскую золотую медаль! Вместе с моим другом Эдвином Мартоном мы выступали на гала-концерте в 2006 году. А теперь, чтобы отпраздновать этот момент, мы выступим вместе для вас! До скорого!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».