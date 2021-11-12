Гербольдт: не думаю, что Усачёва будет особо обращать внимание на своё «одиночество»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о выступлении Дарьи Усачёвой на этапе Гран-при в Японии.

Усачёва, которая дебютирует в этом сезоне во взрослой серии Гран-при, будет в одиночку бороться с соперницами, так как Александра Трусова снялась с соревнований из-за травмы ноги.

«Девочки много раз говорили, что соревнуются сами с собой. У них есть свой собственный контент, который они каждый раз побеждают. Основная задача — обыграть не кого-то, а самого себя. Поэтому не думаю, что Дарья будет особо обращать внимание на своё «одиночество». Хотя, возможно, будет какое-то небольшое психологическое давление, потому что со всех этапов Гран-при мы привозили золото. И, конечно, всё же в Японии будет сложно, потому что японки хорошо готовы. Зато это хорошая закалка и задел на будущее», — приводят слова Гербольдт «Известия».