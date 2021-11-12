Даниил Глейхенгауз прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, которая снялась с ГП Японии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть.

Хочется пожелать Даше здоровья. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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