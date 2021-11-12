Фото: Усачёву уносят с катка на руках, Дарья плачет

Российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Усачёву в слезах унесли с катка на руках, спортсменка снялась с этапа.

Фото: Скриншот «Первого канала»

Фото: Скриншот «Первого канала»

Напомним, Дарья Усачёва была единственной россиянкой, заявленной в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Токио. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.

Впервые в сезоне-2021/2022 этап Гран-при по фигурному катанию выиграет спортсменка не из России. До этого победы в соревнованиях одиночниц на Гран-при в сезоне-2021/2022 неизменно доставались россиянкам. В США победила Александра Трусова, в Канаде — Камила Валиева, в Италии — Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!