Видео: Дарья Усачёва падает и получает травму на раскатке на Гран-при Японии

Опубликовано видео, как российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Усачёву в слезах унесли с катка на руках, спортсменка снялась с этапа.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Напомним, Дарья Усачёва была единственной россиянкой, заявленной в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Токио. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.

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