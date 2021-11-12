Алёна Косторная отреагировала на травму Дарьи Усачёвой, которая снялась с Гран-при Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала травму Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.
«Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет.
Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачёвой скорейшего восстановления», — написала Косторная в своём «инстаграме».
Косторная и Усачёва занимаются в группе Этери Тутберидзе.
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