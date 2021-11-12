Алексей Ягудин: травма Усачёвой? Это жизненная ситуация, не более

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал травму 15-летней Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония). Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Это жизнь, это большой спорт. Травма может случиться в любой период времени.

Виновата ли в чём-то федерация? Нет, конечно, они ничего не могли сделать. Жизненная ситуация, не более. Желаю Даше скорейшего восстановления!» — приводит слова Алексея Ягудина «Спорт-экспресс».

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