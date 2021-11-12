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Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Дарьи Усачёвой после перелома

Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Дарьи Усачёвой после перелома
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Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал травму 15-летней Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония). Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Стрессовый перелом – причина. Вертельный перелом – локализация. Это не два разных диагноза, а две части одного. Вертел – это часть бедренной кости, всего два вертела, большой и малый. По поводу восстановления говорить трудно, слишком много нюансов. В любом случае восстановление будет больше, чем после перелома той же пятой плюсневой, как у Трусовой.

Это не перелом кости в общепринятом понимании, а отрыв кусочка, к которому прикрепляются мышцы. К сожалению, это нередкая травма у фигуристов. Обычно повреждается малый вертел. К нему крепится подвзошно-поясничная мышца, а это очень сильная мышца, которая участвует в целом ряде движений и активно задействована в этом виде спорта. Лечение полностью зависит от степени этого перелома и является строго индивидуально. В среднем лечение занимает три-пять месяцев и при консервативном, и при оперативном лечении», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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