«Пробирает до мурашек!» Навка — о произвольном танце Синициной и Кацалапова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на победу чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе серии Гран-при в Японии.
«Ура, наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов сегодня выиграли четвёртый этап серии Гран-при в Токио в танцах на льду!!! И не просто выиграли, а показали премьеру олимпийского сезона, свой произвольный танец!
Невероятно красиво, одухотворённо, пластично, технично, тонко, одновременно душевно и энергично! Музыка, танец, ребята, энергия — всё пробирает до мурашек!!! Искренне рада, что у них всё сложилось и получилось!
Два месяца до Олимпиады, подготовка полным ходом, и я уверена, что форма, настрой и программа у ребят отличные! Произвольный танец цельный, абсолютно конкурентно способный, поможет им в борьбе за главную олимпийскую медаль! Так что держим все за них кулачки!!!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
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