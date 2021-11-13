Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями этапа Гран-при в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями четвёртого этапа серии Гран-при в Токио (Япония) в танцах на льду. Судьи оценили оба выступления россиян в 215,44 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Замкнули тройку призёров британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Другая российская пара София Шевченко и Игорь Ерёменко заняла девятое место.

В Токио Синицина и Кацалапов после короткой программы опережали Чок и Бейтс лишь на 0,31 балла. По результатам произвольной программы россияне набрали 129,11 балла, американцы — 124,76.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Танцы на льду. Итоги

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 215,44 балла

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 210,78

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191,91

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 188,09

...9. София Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) — 160,13.