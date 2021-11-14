Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Константинова: меня беспокоит момент, что фигурное катание теряет интерес во всём мире

Константинова: меня беспокоит момент, что фигурное катание теряет интерес во всём мире
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о снижении интереса к фигурному катанию во всём мире.

«Если в России возрастает интерес к фигурному катанию, то в мире теряется. Людям уже неинтересно это смотреть. Я фанат фигурного катания, мы с мамой всегда будем его смотреть перед телевизором в любое время дня и ночи.

Но не будем забывать, что людям действительно интересны спортсмены, у которых есть история, которые проходили через какие-то трудности, которые могут выражать свои какие-то мысли, которые проделывают какой-то путь. Очень за многих иностранных спортсменов болеют и их любят.

Меня действительно беспокоит момент, что фигурное катание теряет во всём мире интерес, потому что нет захватывающего момента», — цитирует Константинову Sport24.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021