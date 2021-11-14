Константинова: меня беспокоит момент, что фигурное катание теряет интерес во всём мире

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о снижении интереса к фигурному катанию во всём мире.



«Если в России возрастает интерес к фигурному катанию, то в мире теряется. Людям уже неинтересно это смотреть. Я фанат фигурного катания, мы с мамой всегда будем его смотреть перед телевизором в любое время дня и ночи.



Но не будем забывать, что людям действительно интересны спортсмены, у которых есть история, которые проходили через какие-то трудности, которые могут выражать свои какие-то мысли, которые проделывают какой-то путь. Очень за многих иностранных спортсменов болеют и их любят.



Меня действительно беспокоит момент, что фигурное катание теряет во всём мире интерес, потому что нет захватывающего момента», — цитирует Константинову Sport24.