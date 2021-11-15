Джонни Вейр прилетел в Москву, посетил «Хрустальный» и встретился с Анной Щербаковой. Фото

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр опубликовал на своей странице свежие фото и видео. Американский фигурист прилетел в Москву, посетил ледовый каток «Хрустальный» и сфотографировался с чемпионкой мира 2021 года Анной Щербаковой.
«13 ноября я снял первый олимпийский сюжет (для NBC. — Прим. «Чемпионата») с чемпионкой мира Анной Щербаковой. Я даже не мог надеяться на более милое первое интервью. Спасибо, Анна! 14 ноября я побывал в самой культовой школе по фигурному катанию в наши дни. Очень благодарен за то, что смог насладиться потрясающим катанием. Спасибо «Самбо-70», Министерству спорта Российской Федерации, команде Тутберидзе и фигуристам за ваш приём», — написал Вейр в своём «инстаграме».
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