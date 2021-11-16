«Спасибо за любовь к России!» Подписчики оценили пост Джонни Вейра в «Инстаграме»

Подписчики отреагировали на пост в «Инстаграме», который оставил чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр. Американский спортсмен выложил фото с Этери Тутберидзе и членами её штаба: хореографом Даниилом Глейхенгаузом и тренером по прыжкам Сергеем Дудаковым. Снимок сделан на ледовом катке «Хрустальный» в Москве.
«16 ноября 2021 года. Лучшее место в доме! Спасибо, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джонни Вейра.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Джонни, спасибо большое за замечательное фото! И спасибо за любовь к России».
«Джонни, ты замечательный! Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что любишь Россию! Очень хочу увидеть тебя».
«Спасибо вам за внимание и любовь к нашим лучшим тренерам».
«Все в сборе, наконец-то».
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