«Спасибо за любовь к России!» Подписчики оценили пост Джонни Вейра в «Инстаграме»

Подписчики отреагировали на пост в «Инстаграме», который оставил чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр. Американский спортсмен выложил фото с Этери Тутберидзе и членами её штаба: хореографом Даниилом Глейхенгаузом и тренером по прыжкам Сергеем Дудаковым. Снимок сделан на ледовом катке «Хрустальный» в Москве.

«16 ноября 2021 года. Лучшее место в доме! Спасибо, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джонни Вейра.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Джонни, спасибо большое за замечательное фото! И спасибо за любовь к России».

«Джонни, ты замечательный! Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что любишь Россию! Очень хочу увидеть тебя».

«Спасибо вам за внимание и любовь к нашим лучшим тренерам».

«Все в сборе, наконец-то».

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