«В следующем номере будет такое...» Волосожар — о новом выпуске «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар заинтриговала болельщиков анонсом номера, который будет представлен в шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Вообще в следующем номере будет такое… Не представляете даже, с каким условием мы будем катать номер. На фото есть крохотная подсказка, но вряд ли кто-то заметит», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!