Президент ФФККР прокомментировал снятие Усачёвой и Трусовой с Гран-при Японии из-за травм

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал то, что Дарья Усачёва и Александра Трусова, занимающиеся под руководством Этери Тутберидзе, пропустили Гран-при Японии из-за травм. Усачёва травмировалась на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе, Трусова снялась с соревнований ещё до старта.

«Из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Александра Трусова и Дарья Усачёва — конечно, обидно. Но впереди главные старты, и надо пожелать нашим девчонкам здоровья и скорейшего восстановления. Они настоящие бойцы и, уверен, справятся с проблемами», — сказал Горшков на пресс-конференции.

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