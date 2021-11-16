Юдзуру Ханю получил российскую визу и планирует выступить на этапе Гран-при в Сочи

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об изменениях в составе участников шестого, заключительного этапа серии Гран-при, который пройдёт в Сочи (Россия) с 26 по 27 ноября.

«Не все спортсмены смогут принять участие, кто-то снимается, прежде всего по травме, кого-то будет менять ISU, а кто-то не успеет оформить визы. Пока Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил, мы ждём его в Сочи», — сказал Коган на пресс-конференции, посвящённой этапу Гран-при в Сочи.

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