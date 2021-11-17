Дарья Усачёва, которая снялась с Гран-при Японии из-за травмы, обратилась к болельщикам

Российская фигуристка Дарья Усачёва, которая из-за травмы снялась с Гран-при Японии непосредственно перед выступлением в короткой программе, опубликовала пост в «Инстаграме». В нём она поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Просто спасибо большое всем за поддержку! Я прочитала абсолютно все сообщения, на все ответить просто нереально, но я очень благодарна вам за ваши добрые слова! В такое сложное для меня время это то, что нужно.
Спасибо большое моим родителям, друзьям. Благодаря их поддержке я чувствую себя очень хорошо сейчас. Спасибо за встречу, за приятные сюрпризы и подарки! Вы самые лучшие», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото подаренных ей букетов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Усачёвой.
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