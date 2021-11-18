Медведева играла рокового хейтера Милохина и получала цветы от фанатов. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки восьмого выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, постоянными судьями являются Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
Евгения Медведева и Даня Милохин выступили с остросоциальным номером про нападки хейтеров на публичных людей. Медведева сыграла роль анонимного комментатора в чёрной маске, Милохин был самим собой и пытался справиться с потоком ненависти в интернете. Судьи высоко оценили выбор темы номера одной из самых популярных пар программы.
Лучшие кадры восьмого выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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