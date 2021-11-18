Анне Щербаковой поставили новую короткую программу перед Гран-при Франции

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, перед Гран-при Франции поставил новую короткую программу чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Об этом сообщает Первый канал.
На тренировке Щербаковой перед этапом в Гренобле звучала музыка Dangerous Affairs композитора Инона Зура. До этого Анна выступала под композицию The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.
Гран-при Франции пройдёт в ближайшие выходные. Завтра, 19 ноября, женщины представят короткую программу.
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