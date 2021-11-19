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Команда Тутберидзе — Евгении Медведевой: пусть в судьбе твоей солнце сияет

Команда Тутберидзе — Евгении Медведевой: пусть в судьбе твоей солнце сияет
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Команда тренера Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» в стихах поздравила российскую фигуристку Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполняется 22 года.

«С днём рождения, Женя!

Пусть в судьбе твоей солнце сияет,
Отдавая свою теплоту.
С днём рожденья тебя поздравляем!
Сил, здоровья, успехов на льду!» — говорится в поздравлении.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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