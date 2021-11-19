Никита Нагорный: запомните Женю Медведеву такой молодой, через час ей 22

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал фото с супругой Дарьей и фигуристкой Евгенией Медведевой, которой сегодня, 19 ноября, исполняется 22 года.

«Запомните Женю такой молодой, через час ей 22», — написал Нагорный.

Пост доступен в «инстаграме» Никиты Нагорного

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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