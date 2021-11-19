Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Нагорный: запомните Женю Медведеву такой молодой, через час ей 22

Никита Нагорный: запомните Женю Медведеву такой молодой, через час ей 22
Комментарии

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал фото с супругой Дарьей и фигуристкой Евгенией Медведевой, которой сегодня, 19 ноября, исполняется 22 года.

«Запомните Женю такой молодой, через час ей 22», — написал Нагорный.

Пост доступен в «инстаграме» Никиты Нагорного

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Гимнастка Нагорная — Евгении Медведевой: с днём рождения, красотка. Ты покорила этот год
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021