«Другой фоточки у нас с тобой нет». Татьяна Тотьмянина поздравила Евгению Медведеву

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина поздравила с днём рождения двукратного призёра Игр-2018 Евгению Медведеву, которой сегодня, 19 ноября, исполняется 22 года.

«С днём рождения, Евгения Медведева. Пусть исполняются все мечты! Другой фоточки у нас с тобой нет», — написала Тотьмянина в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Тотьмяниной

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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