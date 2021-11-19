Джонни Вейр по-русски поздравил Евгению Медведеву и показал забавное фото с ней

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр поздравил с днём рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 22 года.
«С днём рождения, дорогая», — написал Вейр по-русски в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к забавному фото с Медведевой.
Фото: https://www.instagram.com/johnnygweir/
Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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