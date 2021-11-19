Екатерина Боброва — Евгении Медведевой: счастлива наблюдать, как ты мудреешь

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поздравила с днём рождения Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, двукратному призёру Олимпийских игр исполняется 22 года.
«Случайности не случайны. Так я могу описать нашу встречу и то, что мы начали дружить. Безумно рада, что на моём жизненном пути повстречалась ты! Я счастлива наблюдать, как ты растёшь, меняешься, мудреешь. Твой стальной характер, взгляды на жизнь, уверенность вызывают только восхищение! А тебе всего 22.
Женечка, хочу пожелать тебе найти своё счастье. Чтобы всё, что ты делала, приносило тебе искреннее удовольствие! Чтобы ты и твои родные и близкие были здоровы! Какие бы трудности и пакости ни встретились на твоём пути, могу сказать со стопроцентной уверенностью — ты всё преодолеешь! Ну а если понадобится помощь или моральная поддержка, то помни: я всегда рядом, no matter what. Люблю. С днём рождения!» — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерина Бобровой.
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