«Круто очень!» Илья Авербух — о подаренном Евгении Медведевой автомобиле

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил подарок, который получила на день рождения фигуристка Евгения Медведева. Двукратный призёр Олимпийских игр в своём «инстаграме» сообщила, что ей подарили автомобиль. Медведева написала: «Моя красная малышка». Сегодня, 19 ноября, Евгении исполняется 22 года.

В комментарии к посту Медведевой Авербух написал: «Круто очень!»

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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