Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Степанова и Букин — третьи

На пятом этапе серии Гран-при во Франции завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали хозяева льда — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей за произвольный танец 132,17 балла, что меньше принадлежащего им же мирового рекорда на 4,41 балла.



Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян Александру Степанову и Ивана Букина менее чем на три балла.



Ещё один российский дуэт Аннабель Морозов / Андрей Багин – на шестом месте.



Произвольный танец дуэты покажут завтра, 20 ноября.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

Танцы на льду



1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 221,25.

2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) – 203,16.

3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 200,29…

6. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) – 172,32.