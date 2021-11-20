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Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Степанова и Букин — третьи

Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Степанова и Букин — третьи
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На пятом этапе серии Гран-при во Франции завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали хозяева льда — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей за произвольный танец 132,17 балла, что меньше принадлежащего им же мирового рекорда на 4,41 балла.

Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян Александру Степанову и Ивана Букина менее чем на три балла.

Ещё один российский дуэт Аннабель Морозов / Андрей Багин – на шестом месте.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 20 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 221,25.
2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) – 203,16.
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 200,29…
6. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) – 172,32.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
20 ноября 2021, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Франция
221.25
2
Канада
203.16
3
Россия
200.29
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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