Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции, Степанова и Букин — третьи

На пятом этапе серии Гран-при во Франции завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали хозяева льда — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей за произвольный танец 132,17 балла, что меньше принадлежащего им же мирового рекорда на 4,41 балла.
Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян Александру Степанову и Ивана Букина менее чем на три балла.
Ещё один российский дуэт Аннабель Морозов / Андрей Багин – на шестом месте.
Произвольный танец дуэты покажут завтра, 20 ноября.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 221,25.
2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) – 203,16.
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 200,29…
6. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) – 172,32.
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