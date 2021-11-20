Андрей Мозалёв: после вчерашнего проката надо было реабилитироваться

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился впечатлениями от выступления на этапе Гран-при во Франции.
Мозалёв, занимавший только девятое место после короткой программы, справился с прокатом произвольной, в которой прыгнул два четверных тулупа, четверной сальхов и два тройных акселя.
«Впечатления очень классные. В принципе, соревнования понравились. Атмосфера на льду классная. После вчерашнего проката надо было реабилитироваться и показать себя с хорошей стороны, как я умею кататься, как я могу. Поэтому сегодня собрался и буду так дальше собираться на следующий стартах.
Вчера даже не знаю, что со мной случилось. Сильного волнения не было. В любом случае, атмосфера более-менее знакомая, так как я выступал и на крупных юниорских стартах: в финале Гран-при, на чемпионате мира, на Олимпиаде. По мне так это одно и тоже, только соперники разные», — сказал Мозалёв во время онлайн-общения с журналистами.
После выступления фигуристов первой разминки Мозалёв, получивший за произвольный прокат 179,77, уверенно лидирует.
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