Андрей Мозалёв: после вчерашнего проката надо было реабилитироваться

Российский фигурист Андрей Мозалёв поделился впечатлениями от выступления на этапе Гран-при во Франции.

Мозалёв, занимавший только девятое место после короткой программы, справился с прокатом произвольной, в которой прыгнул два четверных тулупа, четверной сальхов и два тройных акселя.

«Впечатления очень классные. В принципе, соревнования понравились. Атмосфера на льду классная. После вчерашнего проката надо было реабилитироваться и показать себя с хорошей стороны, как я умею кататься, как я могу. Поэтому сегодня собрался и буду так дальше собираться на следующий стартах.

Вчера даже не знаю, что со мной случилось. Сильного волнения не было. В любом случае, атмосфера более-менее знакомая, так как я выступал и на крупных юниорских стартах: в финале Гран-при, на чемпионате мира, на Олимпиаде. По мне так это одно и тоже, только соперники разные», — сказал Мозалёв во время онлайн-общения с журналистами.

После выступления фигуристов первой разминки Мозалёв, получивший за произвольный прокат 179,77, уверенно лидирует.