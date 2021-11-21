Американский журналист: магия дочери Тутберидзе началась, когда судьи поужинали с Этери

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал оценки, полученные за ритм-танец на Кубке Варшавы российским дуэтом Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Напомним, Дэвис и Смолкин, которые в этом сезоне дебютировали на взрослых турнирах, получили за свой ритм-танец 81,30 балла, что всего на 0,05 балла ниже оценки канадского дуэта Пайпер Джиллс / Поль Пуарье, занимающего второе место на этапе Гран-при. Более того, соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина вчерашние юниоры и вовсе обыграли. Степанова и Букин в Гренобле получили за ритм-танец лишь 79,89 балла.

«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо — пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвалась в мировую элиту. Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Так, стойте. Это бред! Магия началась в прошлом сезоне, когда внезапно, после того как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на её день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой», — сказал Лис на YouTube-канале The Skating Lesson.

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