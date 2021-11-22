Тутберидзе показала фото с Щербаковой и Косторной, ставшими 1-й и 2-й на Гран-при Франции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимке Тутберидзе стоит рядом со своими ученицами Анной Щербаковой и Алёной Косторной, которые на этапе Гран-при в Гренобле (Франция) завоевали золото и серебро соответственно. Второй справа — хореограф Даниил Глейхенгауз.
«Гран-при Франции — 2021. Работаем дальше», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
«Это с конкурса красоты? Поздравляем всю команду с победой! Желаем дальнейших побед! Ура!» — написала одна из подписчиц в комментариях.
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